Microsoft прекратит поддержку старых версий Windows 10

https://static.news.ru/photo/2e5371b2-a757-11eb-a9e6-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Mark Lennihan/ТАСС

Корпорация Microsoft напомнила, что с 11 мая прекратится поддержка Windows 10 версий 1903 и 1909. Пользователям рекомендуют обновиться на другие версии системы, передаёт Mydrivers.

После 11 мая для этих версий системы перестанут выходить обновления безопасности, а также исправления ошибок. Последний раз они обновятся 27 апреля.

При этом поддержка прекращается для всех вариантов Windows 10 этих версий: Home, Pro, Pro for Workstations и Pro Education.

Windows 10 1903 появилась 19 мая 2019 года, а 1909 — в ноябре того же года. Эти версии исправляли текущие ошибки, а в 1909-й также появились функции смены ключей и подключения к виртуальному рабочему столу по Сети.

Последнее обновление, которое получила система, содержит решение проблемы с запуском игр, которая возникла после обновления KB5001330. Обновление KB5001330, вышедшее в апреле, вызвало крупные проблемы у пользователей Windows 10. Ошибки возникли в первую очередь у геймеров, которые столкнулись со снижением производительности игр и нестабильностью частоты кадров. Кроме того, появились проблемы с установками патчей безопасности, а также сбои в профилях пользователей.

В декабре 2020 года новое обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти» ПК. После установки обновления у ряда пользователей появились проблемы в работе устройств, в том числе подтормаживания в простых задачах, скачки нагрузки на процессор.