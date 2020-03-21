https://static.news.ru/photo/e7d28596-6b81-11ea-a5ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал в Instagram видео с презентацией операционной системы Windows 10.

Новая ОС включает обновленное меню «Пуск», контекстное меню и новые интерфейсы различных приложений. Кроме того, в ролике, который Панай разместил в своём Instagram, демонстрируется изменение системы в течение времени.

Новый дизайн появится в осенних обновлениях ОС, сообщает издание Zdnet.