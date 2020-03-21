Топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал в Instagram видео с презентацией операционной системы Windows 10.
Новая ОС включает обновленное меню «Пуск», контекстное меню и новые интерфейсы различных приложений. Кроме того, в ролике, который Панай разместил в своём Instagram, демонстрируется изменение системы в течение времени.
Новый дизайн появится в осенних обновлениях ОС,
В начале февраля NEWS.ru рассказал, что пользователи Windows 10 испытывали проблемы после установки обновления KB4532695. Оно вызывало «синий экран смерти» (BSOD). Кроме того, патч KB4524244 также вышел проблемным — он вызвал сбои при загрузке на компьютерах HP. Ошибка может быть связана с Sure Start Secure Boot Key Protection, обеспечивающей вторичную защиту. По словам пользователей, после её отключения система функционирует нормально. Microsoft
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