Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал в Instagram видео с презентацией операционной системы Windows 10.

Новая ОС включает обновленное меню «Пуск», контекстное меню и новые интерфейсы различных приложений. Кроме того, в ролике, который Панай разместил в своём Instagram, демонстрируется изменение системы в течение времени.

Новый дизайн появится в осенних обновлениях ОС, сообщает издание Zdnet.

В начале февраля NEWS.ru рассказал, что пользователи Windows 10 испытывали проблемы после установки обновления KB4532695. Оно вызывало «синий экран смерти» (BSOD). Кроме того, патч KB4524244 также вышел проблемным — он вызвал сбои при загрузке на компьютерах HP. Ошибка может быть связана с Sure Start Secure Boot Key Protection, обеспечивающей вторичную защиту. По словам пользователей, после её отключения система функционирует нормально. Microsoft приостановила распространение KB4524244 для Windows 10 версий 1909, 1903, 1809 и 1607.

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