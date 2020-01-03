https://static.news.ru/photo/250c60ba-2e99-11ea-9532-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Компания Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7. Она не будет обновляться и перестанет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Пользователи Windows 7 теперь могут стать лёгкой добычей для киберпреступников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Microsoft в России.

В компании подчеркнули, что за последние годы серьёзно возрос уровень киберугроз, поэтому более актуальной становится десятая версия ОС.

Именно на доработке и актуализации Windows 10 и сосредоточит свои силы Microsoft, — отметили в компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10. Сообщается о наличии «лазейки». Обновление доступно владельцам лицензионных Windows 7 и Windows 8.1. Для перехода на Windows 10 юзерам потребуется загрузить и запустить утилиту Media Creation Tool. В процессе программа может попросить ввести ключ продукта.