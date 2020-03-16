https://static.news.ru/photo/5e6d28be-67a4-11ea-8410-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Microsoft опубликовала полные спецификации новой приставки Xbox Series X. Она готовится к выпуску к концу 2020 года.

Как сообщает портал dtf.ru, узким местом консоли может быть ОЗУ: 16 Гбайт — это не слишком много для будущего, и дополнительные ограничения накладывает разделение на пулы с разной пропускной способностью. На консоли будет установлен SSD NVME на 1 Тбайт. Память можно будет расширять с помощью проприетарной карты — это ещё 1 Тбайт.

Что касается контроллера, то в новой версии он будет работать с ПК и Xbox One. Другие важные отличия — изменённый матовый D-pad, USB-C и кнопка Share.

Эксперты DFC Intelligence полагают, что появление приставок Sony и Microsoft может быть отложено до 2021 года из-за пандемии коронавируса. Задержка также может вызвать подорожание обеих приставок.

Ранее NEWS.ru писал, что себестоимость PS5 составляет $450. Это связано с использованием в производстве дефицитных компонентов. Аналитик Macquarie Capital Дэмиан Тонг считает, что Sony столкнётся с трудностями при реализации столь дорогого устройства. Он напомнил, что PS4 Pro — самое дорогое устройство в линейке PlayStation ($399,99) — часто продавали со скидкой. Ожидается, что продажи приставки должны начаться в конце 2020 года.