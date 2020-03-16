Компания Microsoft опубликовала полные спецификации новой приставки Xbox Series X. Она готовится к выпуску к концу 2020 года.
Как
Что касается контроллера, то в новой версии он будет работать с ПК и Xbox One. Другие важные отличия — изменённый матовый D-pad, USB-C и кнопка Share.
Эксперты DFC Intelligence полагают, что появление приставок Sony и Microsoft может быть отложено до 2021 года из-за пандемии коронавируса. Задержка также может вызвать подорожание обеих приставок.
Ранее NEWS.ru писал, что себестоимость PS5 составляет $450. Это связано с использованием в производстве дефицитных компонентов. Аналитик Macquarie Capital Дэмиан Тонг считает, что Sony столкнётся с трудностями при реализации столь дорогого устройства. Он напомнил, что PS4 Pro — самое дорогое устройство в линейке PlayStation ($399,99) — часто продавали со скидкой. Ожидается, что продажи приставки должны начаться в конце 2020 года.
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