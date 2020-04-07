Microsoft наняла бывшего инженера Apple

Компания Micrisoft наняла бывшего топ-менеджера Apple Рубена Кабальеро. Он займётся разработками в области смешанной реальности и искусственного интеллекта и будет участвовать в работе над очками HoloLens и некоторыми другими проектами.
Кабальеро
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft выпустила внеплановое обновление KB4554364 для Windows. Оно исправляет ошибку, которая вызывала сбои в подключении к Сети. По словам разработчиков, обновление следует установить только тем пользователям, которые столкнулись с проблемой.
Баг проявлялся на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически, а также в приложениях, которые используют WinHTTP или WinInet.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен