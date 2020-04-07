Microsoft наняла бывшего инженера Apple

https://static.news.ru/photo/d52ed55e-78ae-11ea-ad1f-fa163e074e61_660.jpg Рубен Кабальеро Фото: appleinsider.com

Компания Micrisoft наняла бывшего топ-менеджера Apple Рубена Кабальеро. Он займётся разработками в области смешанной реальности и искусственного интеллекта и будет участвовать в работе над очками HoloLens и некоторыми другими проектами.

Кабальеро проработал в Купертино около 14 лет, его последняя должность в Apple — вице-президент по инженерным разработкам. Он был одним из лидеров-основателей аппаратной команды iPhone, а затем расширил свою роль до iPad, Apple Watch, Macintosh.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft выпустила внеплановое обновление KB4554364 для Windows. Оно исправляет ошибку, которая вызывала сбои в подключении к Сети. По словам разработчиков, обновление следует установить только тем пользователям, которые столкнулись с проблемой.

Баг проявлялся на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически, а также в приложениях, которые используют WinHTTP или WinInet.