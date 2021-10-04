Microsoft досрочно выпустила Windows 11

Корпорация Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше запланированного срока. Операционная система должна была стать доступной для пользователей 5 октября по времени США, однако возможность её скачать появилась уже 4 октября, сообщает The Verge.

Бесплатно обновиться до последней версии теперь могут пользователи устройств с установленной Windows 10. Остальным придётся ждать предложений по обновлению ПО. Главное, чтобы их компьютеры могли поддерживать новую операционную систему. Минимальные требования для устройства изложены на официальном сайте корпорации.

Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года, — отметили в Microsoft.

Ранее стало известно, что обновлять операционную систему до Windows 11 cразу после её выхода не стоит, чтобы не столкнуться с различными проблемами при работе. Об этом рассказал эксперт по цифровой технике Сергей Вильянов. По его словам, при установке Windows 11 поверх 10 версии операционная система может медленно загружаться или быть несовместимой с популярными приложениями.