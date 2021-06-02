Microsoft 24 июня презентует новую версию Windows

https://static.news.ru/photo/ffbc9b26-c411-11eb-9b59-96000091f725_660.jpg Фото: Toby Scott/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский IT-гигант Microsoft Corp. 24 июня покажет новую версию программного обеспечения Windows. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Сатью Наделлу.

Агентство отмечает , что новое ПО включает в себя обновлённый дизайн операционной системы, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ, предоставляемые через магазин Windows Store, а также некоторые другие изменения.

Первой доступ к новой версии операционной системы получит группа тестеров Windows Insiders. Официально выпустить ПО планируется осенью 2021 года.

Ранее стало известно, что крупнейшие технологические корпорации США (Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T), а также производители чипов Intel, Nvidia и Qualcomm объединились в коалицию из-за дефицита чипов. Они попросили у властей субсидии в $50 млрд. Деньги планируется направить на расширение производства дефицитного товара.