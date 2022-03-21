Meta попросила отложить рассмотрение дела о запрете деятельности в России

Тверской суд Москвы начал рассматривать иск о признании экстремистской организацией компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Как сообщает РИА Новости, компания попросила отложить рассмотрение дела в связи с необходимостью подготовки позиции.

Кроме того, Meta просит назначить лингвистическую экспертизу в рамках заявления. Представитель компании также заявила, что российский суд не вправе рассматривать подобные иски, это может сделать только суд по месту регистрации в США.

Meta — иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту её регистрации, — заявила адвокат.

14 марта Роскомнадзор начал блокировку принадлежащей компании Meta соцсети Instagram. Такое решение в службе объяснили временным снятием Meta запрета на призывы к насилию в отношении россиян в связи с ситуацией на Украине. После в компании заявили, что это касается только военных.

Ещё раньше — 4 марта — Роскомнадзор заблокировал принадлежащий компании Meta Facebook. Ведомство назвало это ответной мерой на дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов. Трафик соцсети ведомство начало замедлять ещё 25 февраля.

В связи с действиями американской платформы Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.