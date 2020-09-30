Messenger Facebook объединили с чатом Instagram

https://static.news.ru/photo/234ca78c-033a-11eb-84f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Администрация Facebook решила объединить Messenger и Instagram. В компании сообщают, что сделано это было для того, чтобы добавить в Instagram некоторые из лучших функций Messenger.

У вас будет доступ к лучшему способу обмена сообщениями вне зависимости от того, какое приложение вы используете, — говорится в сообщении Facebook, которое приводит телеканал «360».

Обновление пока работает в пилотном режиме в нескольких странах, позже его распространят на всех пользователей этих соцсетей. В России эта функция пока недоступна.

Facebook анонсировал ещё ряд новых функций: совместный просмотр видео в режиме звонка, возможность автоматического удаления сообщений после прочтения, стикеры в виде селфи, разноцветные темы и другие.

Ранее стало известно, что Facebook намерен отказаться от размещения политической рекламы. По мнению администрации соцсети, данная мера поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента перед президентскими выборами, писал NEWS.ru.