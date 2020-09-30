Messenger Facebook объединили с чатом Instagram

Администрация Facebook решила объединить Messenger и Instagram. В компании сообщают, что сделано это было для того, чтобы добавить в Instagram некоторые из лучших функций Messenger.
У вас будет доступ к лучшему способу обмена сообщениями вне зависимости от того, какое приложение вы используете, — говорится в сообщении Facebook, которое приводит телеканал «360».
Обновление пока работает в пилотном режиме в нескольких странах, позже его распространят на всех пользователей этих соцсетей. В России эта функция пока недоступна.
Facebook анонсировал ещё ряд новых функций: совместный просмотр видео в режиме звонка, возможность автоматического удаления сообщений после прочтения, стикеры в виде селфи, разноцветные темы и другие.
Ранее стало известно, что Facebook намерен отказаться от размещения политической рекламы. По мнению администрации соцсети, данная мера поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента перед президентскими выборами, писал NEWS.ru.