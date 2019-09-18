https://static.news.ru/photo/c0f246b0-dacb-11e9-84e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мессенджеры стали самым популярным функционалом среди российских пользователей. Больше половины респондентов (53%) стали пользоваться ими чаще.

Самыми популярными мессенджерами у россиян стали WhatsApp (83%), Viber (61%), Skype (53%) и Telegram (40%). При этом доля установок на устройства продукта Павла Дурова, несмотря на блокировки со стороны Роскомнадзора, за год выросла больше, чем у конкурентов, — на 15 процентных пунктов.

Популярности программам для обмена сообщениями способствовали звонки по Интернету, которые в 2019 году впервые стали более востребованы среди россиян, чем по сотовой связи. У первых индекс вырос на 11 пунктов (до 31 пункта), а вот у вторых снизился на 24 пункта (до 6 пунктов). На рост количества звонков через мессенджеры влияют значительно улучшившееся за последние годы качество сетей передачи данных и рост покрытия публичного Wi-Fi, сообщает газета «Коммерсантъ» .

Онлайн-опрос проводился в июне 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 16 лет из более 250 населённых пунктов.

Ранее News.ru сообщил, что Роскомнадзор заблокировал сайт крупного англоязычного форума по олимпиадной математике Art Of Problem Solving. Ведомство пыталось ограничить доступ к мессенджеру Telegram. Первым о проблеме сообщил пользователь Facebook Сергей Маркелов. По его словам, попасть на сайт уже не могут абоненты «Билайна» и «МегаФона». Позже список пополнился «ЭР-Телекомом» и Tele2.