Медиков и учителей обеспечат планшетами на базе отечественного ПО

https://static.news.ru/photo/add940d8-cf63-11e9-862d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pressтелефон Robert Michael/ZB/Global Look Press

Медицинских работников и учителей в России предлагается обеспечить планшетами с установленным российским ПО. С соответствующей инициативой минцифры РФ обратилось к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Как рассказал газете «Ведомости» заместитель главы Минцифры Андрей Черненко, в 2021 году ведутся подготовительные работы, готовятся нормативные акты, осуществляется портирование существующих и используемых в работе учителями и медиками российских приложений на операционной системе «Аврора». Массовое оснащение гаджетами с российским ПО запланировано на 2022 год.

Данная инициатива входит в программу поддержки развития российской IT-индустрии. Соответствующее решение правительство может закрепить своим постановлением уже в марте 2021 года. Ответственными за исполнение предполагается сделать Минцифры, Минфин, Минздрав и Мингопросвещения.

Операционная система «Аврора» в настоящее время является единственной отечественной ОС, включённой в реестр программного обеспечения российского производства. Права на неё принадлежат «Ростелекому». Ранее «Аврора» устанавливалась для проведения переписи населения в 2020 году (перенесена на 2021 год). Также устройства с этой ОС купила «Почта России».

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