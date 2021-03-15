Медиков и учителей обеспечат планшетами на базе отечественного ПО

Медицинских работников и учителей в России предлагается обеспечить планшетами с установленным российским ПО. С соответствующей инициативой минцифры РФ обратилось к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
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Данная инициатива входит в программу поддержки развития российской IT-индустрии. Соответствующее решение правительство может закрепить своим постановлением уже в марте 2021 года. Ответственными за исполнение предполагается сделать Минцифры, Минфин, Минздрав и Мингопросвещения.
Операционная система «Аврора» в настоящее время является единственной отечественной ОС, включённой в реестр программного обеспечения российского производства. Права на неё принадлежат «Ростелекому». Ранее «Аврора» устанавливалась для проведения переписи населения в 2020 году (перенесена на 2021 год). Также устройства с этой ОС купила «Почта России».
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