Матвиенко призвала РКН занять «максимально жёсткую позицию» по YouTube

Роскомнадзор должен занять максимально жёсткую позицию в связи с удалением двух немецких каналов RT на YouTube. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также предлагает не размещать рекламу в зарубежных IT-компаниях, нарушающих свободу слова. Её цитирует ТАСС.

Мне кажется, надо сейчас Роскомнадзору занять абсолютно жёсткую позицию в виде больших штрафов, обязать их (IT-гигантов. — NEWS.ru) следовать российскому законодательству, — сказала Матвиенко.

Спикер предлагает не останавливаться в ужесточении мер до тех пор, пока позиция РФ не будет услышана. Матвиенко уверена: инструментарий для этого у РКН достаточный.

Ранее видеохостинг YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления из-за нарушения условий использования сервиса. После этого главред RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России. Она считает, что блокировка каналов не имела под собой оснований.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT, поскольку, по мнению регулятора, действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, а также являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Ранее экс-советник президента России по Интернету Герман Клименко заявил в беседе с NEWS.ru: если РКН заблокирует YouTube в России, то люди найдут другую площадку, перейдя в Instagram и TikTok. При этом RuTube, по его мнению, физически не выдержит наплыва, поскольку не обладает той критической массой контента, которая необходима для воссоздания и привлечения внимания.