Мастер по ремонту рассказал о правилах покупки подержанного гаджета

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

При покупке подержанного гаджета нельзя вестись на низкую цену, он должен стоить 50–70% от изначальной, предупредил мастер по ремонту сотовых телефонов Иван Харабаров в разговоре с «КП-Иркутск». Также нужно выбирать варианты с коробкой и чеком, заранее проверять код IMEI и избегать подделок. Важно также проверить связь.

Лучше, если у вас будет лишняя симка под рукой, а не та, что вы вытащили из своего телефона. <...> Позвоните с этого телефона на свой, чтобы проверить, насколько хорошо слышно. Элементарно приложите один телефон к одному уху, второй к другому и поговорите пять секунд. Хорошо слышно? Отлично! — сказал Харабаров.

Он посоветовал проверить ещё работу приложений, диктофона, камер и как телефон читает карту памяти.

Обязательно следует проверить, как устройство заряжается и держит заряд, и сбросить настройки до заводских. Если этого не сделать на месте, телефон смогут заблокировать — причём не обязательно специально.

Что касается покупки смартфона от Apple, стоит выяснить, легально ли он оказался в России. Для этого в разделе настроек «Об этом устройстве» узнать серийный номер и проверить наличие гарантии на сайте checkcoverage.apple.com.

Ранее бизнес в России начал производить первые закупки гаджетов в рамках параллельного импорта. В частности, сеть «М.Видео» стала ввозить в страну тестовые партии техники без согласия правообладателей, однако видит серьёзные риски в закупке электроники компании Apple. При этом источники утверждают, что нынешний спрос на российском рынке продавцы могут удовлетворить за счёт поставок, сделанных до февраля 2022 года.