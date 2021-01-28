Масштабный сбой произошёл в работе Telegram

https://static.news.ru/photo/c3448c1a-f0d5-4d38-bb64-dfb6d479fe3a_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи из многих стран сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру Telegram.

Сбои были зафиксированы во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, на проблемы жалуются жители Украины, Белоруссии, Латвии, Молдовы, Италии, Чехии, Германии и других европейских стран, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои популярных сервисов.

Большинство пользователей (84%) не могут подключиться к мессенджеру, ещё 15% говорят о невозможности отправлять сообщения.

Как писал NEWS.ru, крупный сбой в работе сервиса видеосвязи Skype был зафиксирован 13 января у пользователей со всего мира. Основная часть жалоб касалась проблем, возникающих при попытке входа в аккаунт. Также присутствовали сбои при отправке сообщений, входе на сайт сервиса и работе функции аудиозвонков.

Также 14 января пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщали о проблемах с доступом к сервису.