https://static.news.ru/photo/020c2bb0-35f9-11ea-8467-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск объявил, что в электрокарах Tesla вскоре может появиться функция, позволяющая обращаться к пешеходам с помощью динамиков. Бизнесмен опубликовал в Twitter видео с медленно проезжающим по дороге автомобилем Tesla, из которого доносится: «Не стой просто так, запрыгивай. Вы долго учились делать такое выражение лица?».

Автомобили Tesla будут говорить с людьми, если вы хотите. Это реально, — написал он.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) 12 января 2020 г.

Маск не привёл подробной информации о том, как именно новая технология будет работать и для каких целей она задумана.

Данная функция может позволить водителю обратиться к кому-то из окружающих без необходимости открывать окно. Это, к примеру, может быть полезно, чтобы предупредить невнимательного пешехода о приближении машины, отмечает ресурс Engadget.

Ранее NEWS.ru писал, что американская Tesla Inc. в четвёртом квартале увеличила поставки дилерам до 112 тысяч электромобилей. Год назад этот показатель был на уровне 97 тысяч.