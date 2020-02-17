Krutoy Media и Mail.ru Group объявили о заключении соглашения. Голосовой помощник «Маруся» научился запускать прямой эфир радиостанций холдинга (Love Radio, «Радио Дача», «Русский Хит», «Восток FM», «Такси FM», «Весна FM») в прямом эфире.
По словам генерального директора Krutoy Media Юлии Голубевой, с каждым годом голосовые помощники становятся все более популярными во всем мире, а одно из их главных преимуществ — упрощение и ускорение процесса поиска радиостанций. Ранее они также стали доступны пользователям цифрового ассистента «Алиса» от «Яндекса», сообщили NEWS.ru в пресс-службе холдинга.
В начале февраля Mail.ru Group завершила интеграции голосового помощника «Маруся» в часть медиапроектов компании. Цифровой помощник появился в материалах «Новостей», «Спорта» и «Погоды», писал NEWS.ru.
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