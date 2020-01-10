https://static.news.ru/photo/6cdc585c-3392-11ea-bac3-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Глава Facebook Марк Цукерберг решил отказаться от традиционного для себя планирования целей на год. Вместо этого он сосредоточиться в долгосрочной перспективе на том, что считает важным в следующем десятилетии.

К тому времени, если все пойдет хорошо, моя дочь Макс будет в средней школе, у нас будет технология, чтобы действительно ощущать себя с другим человеком, независимо от того, где он находится, а научные исследования помогут вылечить и предотвратить достаточно болезней, чтобы продлить нашу средняя продолжительность жизни еще на 2,5 года, — считает Цукерберг.

Глава Facebook также уверен, что к концу десятилетия всё большее число учреждений будет управляться миллениалами. Они в свою очередь займутся решением проблем, с которыми сталкиваются молодые поколения — от изменения климата до растущих расходов на образование, жилье и здравоохранение.

Пользователей, по мнению Цукерберга, также ждёт новая частная социальная платформа, поскольку Интернет предоставил им возможность стать частью многомиллиардного сообщества, создав новую проблему — жажду близости.

Когда я рос в маленьком городе, было легко найти нишу и чувство целеустремленности. Но с миллиардами людей труднее найти свою уникальную роль. В течение следующего десятилетия некоторые из наиболее важных социальных инфраструктур помогут нам реконструировать все виды небольших сообществ, чтобы вновь придать нам чувство близости, — написал глава соцсети на своей странице в Facebook.

Он заметил,что цифровая социальная среда сильно изменится в течение следующих 5 с лишним лет, «вновь подчеркивая частное взаимодействие и помогая людям создавать меньшие сообщества».

Вклад в будущее

Одной из главной целей Facebook в течение следующих 10 лет станет помощь малому бизнесу. Цукерберг надеется, что им удастся создать коммерческие и платёжные инструменты для облегчения небольшим фирмам доступа к тем же технологиям, что и у крупных компаний.

В конце концов, сильную и стабильную экономику создают люди, преуспевающие в целом, и лучший способ добиться этого — сделать так, чтобы малые предприятия могли эффективно превращаться в технологические компании, — заметил Цукерберг.

Что касается следующей технологической платформы после компьютера в девяностые, Всемирной паутины в нулевые и мобильного телефона в 2010-ые, то смартфоны будут оставаться основными устройствами пользователей на протяжении большей части десятилетия. Однако, по мнению главы Facebook, в какой-то момент на рынке появятся «революционные очки дополненной реальности, которые переопределят наши отношения с технологиями».

Дополненная и виртуальная реальность — это создание ощущения присутствия, ощущения, что вы прямо там с другим человеком или в другом месте... Хотя некоторые из ранних устройств кажутся неуклюжими, я думаю, что это будут самые человеческие и социальные платформы, которые когда-либо создавались, — прогнозирует Цукерберг.

В конце декабря NEWS.ru рассказал, что из-за Марка Цукерберга общаться с журналистами издание The Guardian взяло интервью у нейросети Цукербот, которая обучалась на ранних интервью и публичных выступлениях предпринимателя.