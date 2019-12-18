https://static.news.ru/photo/cf524a64-21b3-11ea-beca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Like Nastya/youtube.com

Пятилетняя Анастасия Радзинская из России стала третьей среди самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по версии Forbes. Она родилась в Краснодаре и сейчас живёт в Соединённых Штатах.

На канале Like Nastya она посещает парки развлечений по всему миру. Она страдает от ДЦП, аккаунт был создан родителями для отслеживания болезни, сообщается на сайте издания.

В настоящий момент у канала больше 15 млн подписчиков. По оценкам журналистов, с 1 июня 2019 года родители Анастасии заработали $18 млн. В следующем году планируется запустить в продажу книгу девочки, её мобильную игру и линейку игрушек.

Первое место в рейтинге занял ещё восьмилетний Райан Каджи с канала Ryan's World. На вторую строчку поместили юмористический канал Dude Perfect.

Как ранее писал NEWS.ru, шведский YouTube-блогер PewDiePie (Феликс Чельберг) заявил, что временно не будет выпускать новый контент. PewDiePie отметил в одном из своих последних видео, что возьмёт перерыв в начале 2020 года.