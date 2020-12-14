Максут Шадаев призвал разрешить пользоваться цифровой подписью на смартфоне

https://static.news.ru/photo/a637bc4a-3e18-11eb-be6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что подтверждённые пользователи портала государственных услуг должны иметь возможность работать с электронной подписью как на компьютере, так и на смартфоне.

Глава Минцифры принял участие в онлайн-форуме партии «Единая Россия» (ЕР). Секретарь генсовета политической силы Андрей Турчак в ходе мероприятия сообщил, что ЕР прорабатывает вопрос о том, чтобы в будущем бесплатно выдавать электронную подпись для всех подтверждённых пользователей портала госуслуг.

Шадаев, комментируя инициативу, отметил, что сейчас количество подтверждённых пользователей портала госуслуг составляет 75 млн человек. По его словам, у Минцифры есть возможности для того, чтобы сделать получение подписи бесплатным для всех этих людей.

Важно то, что мы даём возможность не только на компьютере её использовать. Нам кажется, что основной сценарий — это использовать её на смартфоне, такое техническое решение мы с коллегами согласовали и такая возможность есть, — цитирует министра ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку продления действия скидки в 30% на оплату пошлин через портал госуслуг, передавал NEWS.ru.