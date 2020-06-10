Майское обновление Windows 10 стало доступно большему числу юзеров

https://static.news.ru/photo/617d0c1e-ab05-11ea-b053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Microsoft начала полноценное развёртывание обновления Windows 10 May 2020 Update (версия 2004). Теперь оно стало доступно более широкому кругу пользователей.

Обновление можно установить установить через Центр обновлений Windows. Вместе с этим разработчики также выпустили ежемесячный патч безопасности KB4560960, который исправляет 129 уязвимостей.

Обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) добавило поддержку подсистемы Linux второго поколения, которая позволит Linux-приложениям задействовать графический процессор и использовать графический интерфейс, и переработало приложение Cortana. Голосовой ассистент теперь может создавать события в календаре, отправлять электронные письма и находить письма от выбранных отправителей.

Разработчики также добавили возможность самостоятельно задавать имена виртуальных рабочих столов, новую функцию облачной загрузки (для сброса данных ПК), а также улучшили производительность системы.

При этом майское обновление Windows 10 пока недоступно для некоторых конфигураций устройств.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft добавила браузер Edge на базе Chromium в Центр обновления для автоматизации процесса установки. Ранее пользователям было нужно вручную скачивать установщик с официального сайта.