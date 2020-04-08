Mail.ru займёт детей на время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/830e7232-797d-11ea-8992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mail.ru Group/facebook.com

Mail.ru добавил в веб-версию видеосервиса «Смотри.Mail.ru» детский режим с познавательными и развлекательными роликами. В разделе собраны сотни мультфильмов, анимационных сериалов и шоу, которые создаются профессиональными студиями для детских каналов.

По словам заместителя вице-президента и руководителя направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егора Ганина, их продукт решает проблемы современных сервисов и детских ТВ-каналов, поскольку его можно включить ребёнку и не бояться, что он выберет что-то странное, потому что все видео на платформе отобраны редакцией.

Переход в детский раздел осуществляется через кнопку на главной странице, однако для возвращения в обычный режим маленькому пользователю потребуется ввести пин-код. Доступ к настройкам есть только у взрослых, которые могут посмотреть историю, установить ограничение по времени просмотра или отключить возможность поиска.

Для мобильных платформ разработчики подготовили приложение только с детским контентом «Смотри.Дети».

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group в рамках программы поддержки дистанционного образования в России бесплатно предоставит Высшей школе экономики (ВШЭ) облачные решения Mail.ru Cloud Solutions и другие сервисы. НИУ ВШЭ, в свою очередь, сможет перенести свою систему управления онлайн-курсами в облачную инфраструктуру компании.