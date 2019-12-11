https://static.news.ru/photo/9c01067e-1c1c-11ea-99a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mail.ru Group объявила о запуске нового медиапроекта Hi-chef. Он представляет собой кулинарную платформу для смартфонов с интегрированным голосовым помощником «Марусей».

Как отметили в компании, около 83% пользователей ищут рецепты на сайте с мобильных устройств, но многие из кулинарных ресурсов не адаптированы для девайсов. Именно поэтому Mail.ru Group взялась за разработку удобного продукта.

Интерфейс сайта создавался специально для смартфонов: шаги рецептов представлены в виде сторис, где каждое действие размещается на отдельной карточке. Для опытных кулинаров команда добавила опцию просмотра текста целиком. На данный момент база состоит из более чем девяти тысяч рецептов.

Одной из главных особенностей проекта, по словам разработчиков, стала возможность взаимодействия с ним при помощи цифрового ассистента. Голосовые команды позволят юзерам перемещаться внутри карточек рецептов, а сама «Маруся» озвучит этапы приготовления блюд и подскажет необходимые ингредиенты.

Партнёром проекта стал METRO Cash & Carry. В рамках сотрудничества пользователям будет доступна опция быстрого оформления доставки необходимых продуктов прямо на сайте. Первоначально она появится в 15 городах России, её полноценная работа начнётся в начале 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group в преддверии Нового года запустила праздничный сайт с именным видеопоздравлением от Деда Мороза. В ролике впервые засветилась умная колонка компании.