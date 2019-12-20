Американский производитель электрокаров Tesla пообещал добавить больше игрового и видеоконтента для Китая. Впервые компания предложит владельцам автомобилей игры с подключением к Интернету.
Tesla добавит два китайских стриминговых канала, Bilibili и Youku, ориентированных на анимационный контент. Вдобавок пользователи также получат три онлайн-игры — маджонг и две версии покера от технологического гиганта Tencent.
Как отметил производитель, нововведения будут доступны водителям только после того, как транспортное средство будет правильно припарковано.
Обновление должно появиться в первом квартале 2020 года, сообщает
Ранее NEWS.ru рассказал, что Tesla планирует снизить цены на произведённый в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.
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