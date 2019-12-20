https://static.news.ru/photo/0a60c254-230b-11ea-b30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramon Costa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский производитель электрокаров Tesla пообещал добавить больше игрового и видеоконтента для Китая. Впервые компания предложит владельцам автомобилей игры с подключением к Интернету.

Tesla добавит два китайских стриминговых канала, Bilibili и Youku, ориентированных на анимационный контент. Вдобавок пользователи также получат три онлайн-игры — маджонг и две версии покера от технологического гиганта Tencent.

Как отметил производитель, нововведения будут доступны водителям только после того, как транспортное средство будет правильно припарковано.

Обновление должно появиться в первом квартале 2020 года, сообщает Reuters .

Ранее NEWS.ru рассказал, что Tesla планирует снизить цены на произведённый в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%.