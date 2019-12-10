https://static.news.ru/photo/663cdb8a-1be0-11ea-a539-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Компания Apple объявила о старте продаж компьютера Mac Pro. В России новинка ещё недоступна, но стала известна её цена — она обойдётся пользователям от 449 990 руб. за вертикальный и от 489 990 руб. за рэковый.

Mac Pro оснащён 28-ядерным процессором Intel Xeon, системой охлаждения мощностью 300 Вт, до 1,5 Тб внутренней памяти, а также восемью PCI-портами. Юзер также может оснастить компьютер двумя видеокартами Radeon Pro Vega II.

Кроме того, Apple выпустила монитор Pro Display XDR. Он получил 32-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 6016×3284 и поддержкой HDR (High Dynamic Range). За монитор россиянам придётся отдать от 379 990 руб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple решила судиться с бывшим дизайнером процессоров iPhone и iPad Джерардом Уильямсом III. В иске утверждается, что разработчик нарушил договор, поскольку основал фирму Nuvia, оставаясь сотрудником «яблочной» компании.