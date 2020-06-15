Личные данные якобы 115 тысяч россиян выставили на продажу в Сети

https://static.news.ru/photo/a9f4fac0-af14-11ea-be00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян рассказал, что в Сети появилось предложение о продаже базы данных на 115 тысяч строк. Продавец уверяет, что она содержит личные данные россиян, которые подали заявление на регистрацию на вывозных рейсах.

Аналогичное объявление уже появлялось в Интернете в апреле и содержало 79,6 тысячи строк, передаёт РИА Новости. Затем оно пропало и в расширенном виде появилось уже в июне от другого продавца. За данные просят 66,6 биткоина (44 млн рублей).

Ориентируясь на представленные продавцом образцы, можно сказать, что в базе 58 столбцов, среди которых есть ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дата въезда и выезда из России, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также данные банковской карты и счёта, данные загранпаспорта и страна нахождения, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что никаких доказательств подлинности информации нет. Продавец установил слишком высокую цену, а в качестве подтверждения дал только скриншоты с 34 строками. При этом Оганесян не исключил, что данные могли утечь при передаче от одного ведомства в другое через электронные каналы связи.

Продавец уверяет, что при помощи находящихся в базе сведений о банковских картах покупает подарочные сертификаты App Store & iTunes Gift Card, которые затем перепродаёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России может появиться единый федеральный информационный регистр, содержащий информацию о населении. Информацию смогут использовать нотариусы, государственные и муниципальные органы, физические лица или их законные представители.

Одновременно в новой редакции КоАП Минюст планирует увеличить штрафы за утечку персональных данных с 50 тысяч до 500 тысяч рублей.