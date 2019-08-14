https://static.news.ru/photo/39f32524-be9e-11e9-ba20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slavek Ruta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа YouTube-авторов подала в суд на видеохостинг. Блогеры обвиняют платформу в дискриминации их роликов, посвящённых ЛГБТК, посредством рекомендаций и затруднения получения дохода от рекламы.

В иске утверждается, что YouTube использует «незаконные методы регулирования, распространения и монетизации контента, которые стигматизируют, ограничивают, блокируют, демонетизируют и наносят материальный ущерб ЛГБТ-истцам и крупному ЛГБТ-сообществу».

По утверждению блогеров, и инструменты модерации, основанные на машинном обучении, и сами сотрудники незаслуженно нацеливаются на каналы, в названии которых есть слова «гей», «бисексуал» или «трансгендер», написал The Verge .

YouTube занимается дискриминационным, антиконкурентным и незаконным поведением, которое наносит вред защищаемому классу лиц согласно законодательству Калифорнии, — говорится в иске.

Ранее News.ru сообщил, что Роскомнадзор считает, что Google использует видеохостинг YouTube для рекламы незаконных акций.