Лантратова рассказала, кто мог бы создать отечественный Sims Депутат Лантратова предложила Институту развития интернета разрабатывать игры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России существует большое число компаний, которые могли бы заняться созданием отечественного аналога The Sims, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. В беседе с NEWS.ru она выразила уверенность в том, что российские разработчики способны представить достойный ответ симулятору жизни от Electronic Arts (EA).

У нас есть Институт развития интернета, АНО «Диалог» и множество российских компаний, которым под силу сделать такой продукт. <...> Убеждена, что российские разработчики могут бросить вызов гегемону в лице ЕА, — сказала парламентарий.

По ее словам, многолетнее доминирование The Sims на рынке привело к тому, что качество игры ухудшилось: механики перестали меняться, а разработчики сосредоточились на монетизации. Свои симуляторы жизни сейчас готовят и другие крупные студии, в том числе шведская Paradox Interactive.

В то же время депутат признала, что создание качественной компьютерной игры — долгий и затратный процесс. Лантратова сослалась на предположения экспертов, которые считают, что разработка российского симулятора потребует не меньше $1,5 млн.

В конце сентября депутаты Госдумы Яна Лантратова, Нина Останина, Ярослав Нилов и Екатерина Стенякина обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать в России игру наподобие The Sims. По замыслу парламентариев, проект должен будет «воспитывать человека в рамках нравственных ценностей и патриотизма».