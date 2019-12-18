https://static.news.ru/photo/a5582030-226c-11ea-858f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Лаборатория Касперского» прокомментировала свою вовлечённость в учения, предусмотренные законом об обеспечении автономной работы Рунета. В компании уточнили, что она не является непосредственным участником этих мероприятий.

«Лаборатория Касперского» не является непосредственным участником этих учений. Наше защитное ПО широко используется в телекоммуникационной инфраструктуре в России, наша роль в данном случае заключается в её защите от киберугроз, — рассказали NEWS.ru в компании.

Учения пройдут 23 декабря. В тестировании должны принять участие Минкомсвязь, МВД, Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, «Ростелеком», «ВымпелКом», МТС и «МегаФон». Специалисты будут проверять целостность и устойчивость функционирования и безопасности Интернета, а также различные сегменты сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной.

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