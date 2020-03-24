https://static.news.ru/photo/af172402-6dcd-11ea-9744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kaspersky/facebook.com

В «Лаборатории Касперского» рассказали о распространении нового троянца Milum, который позволяет получить дистанционное управление устройствами на различных предприятиях.

Обнаруженная целевая кампания получила название WildPressure. Большинство её жертв находятся на Ближнем Востоке. Обнаруженный троянец может загружать и выполнять команды от своего оператора, собирать различную информацию с атакованной машины и отправлять её на командно-контрольный сервер, а также обновляться до более новой версии.

По словам экспертов, они продолжают наблюдать за активностью кампании, пока у них нет подтверждения, что у злоумышленников, стоящих за WildPressure, есть какие-либо намерения, помимо сбора информации из атакованных сетей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, самой распространённой угрозой в 2019 году для пользователей macOS во всём мире стал троянец Shlayer. Он специализируется на установке рекламного программного обеспечения (ПО). По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, несмотря на распространённое заблуждение об абсолютной защищённости macOS как платформы злоумышленники активно атакуют её пользователей.