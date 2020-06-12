Лаборатория «Гигарама» представила обзор памятника «Тысячелетие России»

https://static.news.ru/photo/f9724c68-ac9b-11ea-9337-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специально ко Дню России, который празднуется 12 июня, сотрудники лаборатории «Гигарама» представили 3-D обзор знаменитого монумента «Тысячелетие России». Специалисты продемонстрировали его в рамках веб-проекта «Русский пантеон».

Специалисты создали объёмную фотографическую модель памятника. Она позволяет рассмотреть в деталях символы разных времён и узнать секреты, таящиеся в «Тысячелетии России».

О проекте с журналистами поговорил соавтор «Гагарамы» Марат Сайченко. Он объяснил, для чего необходимо столь детальное рассмотрение памятника.

Такой обзор даёт возможность понять этот взгляд, сравнить с нашим пониманием событий, героев прошлого и настоящего России, — приводит слова Сайченко Life.

12 июня в 1991 году объявлено нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то что многие называют его Днём независимости России.

Как ранее писал NEWS.ru, 12 июня на портале «Узнай Москву» был запущен онлайн-квест «Мой адрес — Россия».