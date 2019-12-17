Новый российский рекорд наблюдения за искусственным объектом установил телескоп Крымской астрофизической обсерватории. Дальность наблюдения составила 4 млн км.
Телескоп проводил наблюдения за космическим аппаратом «Спектр-РГ и за разгонным блоком ДМ-03, который находится в 4 млн км от Земли,
«Спектр-РГ» и разгонный блок ДМ-03 были запущены с космодрома Байконур в июле 2019 года.
Ранее NEWS.ru писал, что Крым и США сплотились для создания солнечного телескопа.
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