https://static.news.ru/photo/d71f0326-20f6-11ea-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Крымская астрофизическая обсерватория Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Новый российский рекорд наблюдения за искусственным объектом установил телескоп Крымской астрофизической обсерватории. Дальность наблюдения составила 4 млн км.

Телескоп проводил наблюдения за космическим аппаратом «Спектр-РГ и за разгонным блоком ДМ-03, который находится в 4 млн км от Земли, приводит слова представителя Института прикладной математики им. Келдыша РАН Виктора Воропаева телеканал РЕН ТВ.

«Спектр-РГ» и разгонный блок ДМ-03 были запущены с космодрома Байконур в июле 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Крым и США сплотились для создания солнечного телескопа.