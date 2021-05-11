Критическая ошибка Wi-Fi поставила под угрозу почти все устройства

Бельгийский исследователь в области цифровой безопасности Мэти Ванхоф обнаружил в технологии Wi-Fi серию уязвимостей, которые позволяют хакерам взломать почти все устройства, использующие эту систему. Получается, что эта критическая ошибка поставила под угрозу почти все устройства, передаёт The Record.
Он
Обнаружение этих [старых] уязвимостей стало неожиданностью, потому что безопасность Wi-Fi на самом деле значительно улучшилась за последние годы, — отметил эксперт.
Ванхоф отметил, что большая часть ошибок возникли при разработке аппаратной части. Это значит, что их нельзя быстро исправить. Исследователь провёл эксперимент, который показал, что уязвимости есть в половине домашних роутеров. Все устройства, подключённые к такой сети, могут быть скомпрометированы.
Воспользоваться недоработками технологий для хакера будет сложно. Однако атаковать конкретное устройство злоумышленник сможет при наличии больших ресурсов, отметил исследователь.
Ранее эксперты из Дармштадтского технического университета в Германии выяснили, что устройства Apple с системой AirDrop (iPhone и iPad) имеют уязвимость, при помощи которой злоумышленники могут получить доступ к данным владельца гаджета.
AirDrop позволяет не только обнаружить находящиеся рядом девайсы, но и определить, есть ли номер телефона владельца одного из них в телефонной книге другого. При получении этой информации устройства обмениваются пакетами AWDL (Apple Wireless Direct Link), защищёнными по алгоритму SHA256. Эти пакеты содержат техническую информацию о гаджете, а также телефон, адрес e-mail и Apple ID владельца.