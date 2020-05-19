Компания Zoom ограничила регистрацию новых пользователей в Китае

https://static.news.ru/photo/0d06c868-99bd-11ea-ae69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Компания Zoom ограничила регистрацию новых пользователей в материковой части Китая. Доступ к сервису видеоконференций могут получить лишь корпоративные клиенты, которые регистрируются через уполномоченных торговых представителей.

По заявлению компании, новые пользователи могут продолжать присоединяться к онлайн-встречам, которые проводят уже зарегистрированные юзеры, отмечает Reuters.

Такие платформы, как Zoom, стали особенно популярны в период пандемии коронавируса из-за ограничительных мер, не позволяющих людям встречаться и обсуждать дела вживую.

NEWS.ru писал, что Zoom имеет ряд уязвимых мест, которые могут нарушать конфиденциальность разговоров. По словам директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, пользователь может стать жертвой хакеров, если не поставит пароль на конференцию. Злоумышленники могут зайти в чат и отправить какой-нибудь неприличный файл. Часто в программе возникают проблемы с буферизацией и качеством видео.