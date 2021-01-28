Компания Xiaomi показала станцию для бесконтактной зарядки смартфона

https://static.news.ru/photo/097fd402-61ed-11eb-b238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niu Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из крупнейших в Китае производителей смартфонов Xiaomi представил новый аппарат под названием Mi Air Charge. Это станция для бесконтактной подзарядки различных устройств.

С помощью аппарата можно заряжать не только смартфон Xiaomi Mi 11, но и «умные» часы, браслеты. Об этом рассказал генеральный директор компании Лэй Цзюнь, сообщает ТАСС.

Станция устанавливается внутри помещения. Она может одновременно заряжать несколько устройств, которые находятся на расстоянии нескольких метров от неё. Мощность заряда составит 5 Вт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский гигант представил очередную новинку — Xiaomi Mijia Projector 2 Pro. Этим проектором, как утверждают создатели, можно пользоваться даже при дневном свете. Корпус проектора достаточно массивный и выполнен в благородном белом цвете. Фронтальная панель при этом окрашена в серый. На ней помимо излучателя находится двойная камера с системой Time of Flight (ToF).