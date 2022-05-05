Компания TeamViewer заявила об уходе и закрытии сервисов в РФ и Белоруссии

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Производитель программного обеспечения TeamViewer официально заявил о полном прекращении деятельности в России и Белоруссии. Для этих стран будет закрыт сервис компании, говорится в сообщении на официальном сайте TeamViewer.

Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси, — сказано в заявлении производителя ПО.

Существующие подписки, которые не подпадают под действие санкций и не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут соблюдаться до истечения срока действия договора. Но впоследствии они продлены не будут.

Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения в России и Белоруссии, чтобы избежать дальнейшего использования программного обеспечения компании.

TeamViewer, штаб-квартира которого находится в городе Гёппинген на юге Германии, производит ПО для удалённого доступа, управления и обслуживания компьютеров и других конечных устройств.

Ранее французско-американская компания Coty заявила о приостановке своей деятельности в России. Решение было принято на фоне событий, происходящих на Украине.