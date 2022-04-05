Компания Intel приостановила работу в России

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Американская компания Intel объявила, что срочно приостановила деятельность в России. Причиной в заявлении на сайте производителя микрочипов называется ситуация на Украине.

Мы немедленно приостановили все деловые операции в России, — отмечается в сообщении.

В компании, которая выпускает большой перечень электронных устройств и компьютерных компонентов, подчеркнули, что новое решение стало продолжением мартовского заявления. Тогда Intel сообщила о приостановке поставок продукции клиентам в России и Белоруссии. В России на компанию работали 1,2 тысячи человек.

Ранее стало известно, что американская компания Johnson & Johnson заявила о прекращении поставок в Россию средств личной гигиены. Фирма также приостанавливает инвестиционные проекты, рекламную деятельность и клинические исследования на территории РФ.