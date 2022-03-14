Компания ASUS намерена закрыть бизнес в России

Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России, заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа. По её словам, которые приводит «Интерфакс», Тайвань «поддерживает другие демократии», а «первоначальная реакция» компании на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей эвакуации российского бизнеса и персонала.

Компания будет в целом заботиться о своей репутации, — сказала она.

Ранее МИД Тайваня осудил проведение Россией операции на Украине и сообщил о планах присоединиться к международным экономическим санкциям против РФ. В министерстве также отметили, что действия РФ поставили под угрозу региональную безопасность и мировую стабильность: там считают, что Россия должна прекратить действия на Украине и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами.