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Компания ASUS намерена закрыть бизнес в России

08:23, 14 марта 2022
Компания ASUS намерена закрыть бизнес в России Фото: unsplash.com
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Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России, заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа. По её словам, которые приводит «Интерфакс», Тайвань «поддерживает другие демократии», а «первоначальная реакция» компании на ситуацию вокруг Украины заключается в скорейшей эвакуации российского бизнеса и персонала.

Компания будет в целом заботиться о своей репутации, — сказала она.

Ранее МИД Тайваня осудил проведение Россией операции на Украине и сообщил о планах присоединиться к международным экономическим санкциям против РФ. В министерстве также отметили, что действия РФ поставили под угрозу региональную безопасность и мировую стабильность: там считают, что Россия должна прекратить действия на Украине и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами.

ASUS не первая технологическая компания, объявившая о прекращении деятельности в России: до этого отказалась поставлять свою продукцию и технологии американская фирма IBM и производитель видеокарт Nvidia. Microsoft также приостановила продажи товаров и предоставление услуг в РФ.

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