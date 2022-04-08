Клишас: YouTube идёт к тому, чтобы оказаться в России вне закона

Последние действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона на территории России. Такое мнение выразил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Таким образом он прокомментировал решение YouTube заблокировать на платформе канал «Дума ТВ».

YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор, — написал он в Telegram-канале.

Компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, 9 апреля заблокировала канал «Дума ТВ», на нём было более 145 тысяч подписчиков, а его видео суммарно набрали свыше 100 млн просмотров.

«Дума ТВ» стал не единственным российским каналом, заблокированным видеохостингом с начала военной спецоперации на Украине. Под ограничения YouTube также попали государственное агентство ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», РБК, РЕН ТВ, НТВ и «Москва 24».

Ранее Роскомнадзор назвал условия, при которых YouTube не будет заблокирован на территории РФ. В ведомстве объяснили, что блокировки не будет, если видеохостинг будет выполнять требования законодательства РФ: удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских СМИ.