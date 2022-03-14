Клишас назвал попыткой «откатить назад» запрет Meta на призывы к убийствам

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает последние заявления руководства Meta попыткой «откатить назад» после «чёткой и жёсткой» реакции России на частичное снятие ограничений в соцсетях к призывам против российских военных. Он также призвал не торопиться с пересмотром решения о блокировке Facebook и Instagram в России, пишет ТАСС.

Генпрокуратура России чётко обозначила нашу правовую оценку действиям Meta. Но выводы можно делать только по тому, как Meta будет модерировать контент, — сказал сенатор.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. Ограничение доступа к соцсети связано с распространением призывов к совершению насильственных действий против россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность компании Meta за возможность публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Глава Украины также поблагодарил другие платформы, которые имеют активную гражданскую позицию и поддерживают жителей страны.

После этого корпорация Meta ввела запрет на публикации в Facebook и Instagram, в которых есть призывы к убийству государственных лидеров. Об этом заявил вице-глава компании Ник Клегг, добавив, что руководство соцсети не поддерживает проявление русофобии и нетерпимо к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских.

В свою очередь член Совета по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что решение о восстановлении работы Facebook и Instagram в России зависит от понимания Роскомнадзором своей роли в российской политической действительности. Он уточнил, что ограничения могут быть отменены, если Роскомнадзор действительно видит себя как инструмент по защите прав россиян и обеспечения их права на свободное получение и распространение информации.