Клишас назвал попыткой «откатить назад» запрет Meta на призывы к убийствам
Сергей Князев
Сергей Князев
13:52, 14 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает последние заявления руководства Meta попыткой «откатить назад» после «чёткой и жёсткой» реакции России на частичное снятие ограничений в соцсетях к призывам против российских военных. Он также призвал не торопиться с пересмотром решения о блокировке Facebook и Instagram в России, пишет ТАСС.
Генпрокуратура России чётко обозначила нашу правовую оценку действиям Meta. Но выводы можно делать только по тому, как Meta будет модерировать контент,— сказал сенатор.
Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. Ограничение доступа к соцсети связано с распространением призывов к совершению насильственных действий против россиян.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность компании Meta за возможность публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Глава Украины также поблагодарил другие платформы, которые имеют активную гражданскую позицию и поддерживают жителей страны.
После этого корпорация Meta ввела запрет на публикации в Facebook и Instagram, в которых есть призывы к убийству государственных лидеров. Об этом заявил вице-глава компании Ник Клегг, добавив, что руководство соцсети не поддерживает проявление русофобии и нетерпимо к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских.
В свою очередь член Совета по правам человека Андрей Бабушкин заявил, что решение о восстановлении работы Facebook и Instagram в России зависит от понимания Роскомнадзором своей роли в российской политической действительности. Он уточнил, что ограничения могут быть отменены, если Роскомнадзор действительно видит себя как инструмент по защите прав россиян и обеспечения их права на свободное получение и распространение информации.