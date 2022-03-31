Клиенты Wildberries сообщили о сбоях в работе сервиса, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключения крупных интернет-ресурсов. Согласно информации сервиса, более 60% пользователей, сообщивших о неполадках Wildberries, пожаловались на работу приложения.
По состоянию на 18:06 было
О проблемах с маркетплейсом сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.
Ранее массовые жалобы на работу онлайн-ритейлера поступили 14 марта. По состоянию на 11:27 мск того же дня
На следующий день, 15 марта, пользователи снова стали сообщать о нестабильной работе площадки. Жалобы в основном поступали из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.