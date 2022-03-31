Клиенты Wildberries сообщили о сбоях в работе сервиса, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключения крупных интернет-ресурсов. Согласно информации сервиса, более 60% пользователей, сообщивших о неполадках Wildberries, пожаловались на работу приложения.

По состоянию на 18:06 было зафиксировано 1006 жалоб. Около 64% юзеров столкнулись с проблемами в работе приложения, примерно 24% сообщили о неполадках в работе веб-сайта, и около 10% пожаловались на невозможность отследить свои заказы.

О проблемах с маркетплейсом сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов.

Ранее массовые жалобы на работу онлайн-ритейлера поступили 14 марта. По состоянию на 11:27 мск того же дня было зафиксировано 12183 жалобы на сайте Downdetector: около 48% пользователей жаловались на работу приложения, порядка 41% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта.

На следующий день, 15 марта, пользователи снова стали сообщать о нестабильной работе площадки. Жалобы в основном поступали из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.