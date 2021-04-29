Китайцы раскупили все PlayStation 5 через час после открытия продаж

https://static.news.ru/photo/92073868-a90c-11eb-bc66-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Sony открыла в Китае предзаказ на консоль PlayStation 5. Уже спустя час все устройства были зарезервированы, рассказал инсайдер Даниэль Ахмад.

С момента запуска предзаказов в Китае прошёл час, а все консоли уже зарезервированы, — написал он в Twitter.

Купить устройство в Китае сейчас нельзя. Официальные продажи стартуют только 15 мая, а все предварительные заказы уже оформлены.

Устройство вышло на китайский рынок значительно позже, чем в других странах. Это объясняется политикой местных властей, которые создают ограничения для продажи консолей в целом. Однако с момента появления приставок в мире китайские геймеры покупали «серые» девайсы, переплачивая двойную цену, передаёт CNBC.

Все игры в Китае должны пройти проверку перед релизом. В связи с этим сейчас для PS5 в стране доступно три игры: Sackboy, Ratchet and Clank и Genshin Impact, а также игроки могут скачать 12 игр для PS4 по подписке PlayStation Plus.

Основной конкурент Sony, компания Microsoft, также планирует выйти на китайский рынок со своим новым поколением консолей Xbox Series S|X, однако неизвестно, когда это произойдёт. При этом китайские власти одобрили приставки американской корпорации ещё в конце 2020 года.

Накануне финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников.

Финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявляла, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.