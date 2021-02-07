Китайцы массово регистрируются в соцсети Clubhouse, чтобы уйти от цензуры

https://static.news.ru/photo/8c162986-695c-11eb-bf24-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Китайские пользователи переходят на использование иностранного мессенджера Clubhouse, чтобы открыто общаться на деликатные темы без цензуры.

Просто так пользоваться мессенджером нельзя, доступ в социальную сеть нужно купить примерно за 500 юаней — около 77 долларов. Тем не менее китайских интернет-пользователей это не останавливает. За последние недели сайты электронной коммерции продали тысячи приглашений в эту быстрорастущую платформу.

Китайцы обсуждают в Clubhouse поддержку антиправительственных протестов в Гонконге, однопартийное правление в стране и другие «горячие» темы. Популярность этой социальной сети в Китае объясняется тем, что она не подпадает под требование закона о регулировании Интернета. В ней не модерируется контент пользователей, а приложение для смартфона можно легально скачать.

Пользоваться мессенджером Clubhouse можно только на устройствах компании Apple, причём необходимо указывать некитайский ID. Вероятно, социальная сеть не сможет на протяжении длительного времени избегать внимания местных цензоров, ведь если платформа планирует продолжать работать в стране, китайские власти сделают всё возможное, чтобы она подчинялась местным законам, сообщает Reuters.

Ранее NEWS.ru разбирался, как работает система цензуры в Китае. Власти страны не только умело используют технические инструменты, но разработали уникальную систему допуска к противоречивой информации в зависимости от уровня образования и социального положения граждан.