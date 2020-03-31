https://static.news.ru/photo/03c0feca-734a-11ea-b699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Компания Huawei совместно с операторами China Unicom и China Telecom и министерством промышленности и информационных технологий Китая предложили новый интернет-протокол New IP. Разработчики презентовали своё решение Международному союзу электросвязи (International Telecommunication Union, ITU).

Авторы New IP, назвавшие текущий протокол TCP/IP устаревшим и недостаточным для удовлетворения требований цифрового мира к 2030 году, считают, что их разработка выведет Сеть на новый уровень, увеличив её скорость и надёжность. Однако архитектура также позволяет заметно улучшить возможности сетевых ограничений и блокировок.

Это предложение вызвало обеспокоенность среди западных стран, включая Великобританию, Швецию и США, которые считают, что система из-за своих особенностей расколет глобальный Интернет и даст государственным провайдерам интернет-услуг тотальный контроль над пользователям. Новый стандарт получил поддержку России и, возможно, Саудовской Аравии, передаёт Financial Times.

Ранее NEWSru рассказал, что Microsoft выпустила внеплановое обновление KB4554364 для Windows. Оно исправляет ошибку, которая вызывала сбои в подключении к Сети.