Власти Китая намерены заменить всё иностранное аппаратное и программное обеспечение (ПО) в госучреждениях. Полный переход должен завершиться к 2022 году.
Директива приведёт к замене примерно 20–30 млн единиц оборудования. Согласно плану правительства, к концу 2020 года
Эксперты считают, что этот шаг КНР ударит по таким крупнейшим компаниям США, как HP, Dell и Microsoft. Правительственные учреждения Китая, как правило, используют компьютеры Lenovo, но их компоненты, в том числе процессоры и жёсткие диски, производятся американскими фирмами.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei в 2020 году расширит список устройств, поддерживающих её собственную операционную систему Harmony OS. Смартфоны, планшеты и компьютеры в перечень не попали.
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