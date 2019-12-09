https://static.news.ru/photo/dffa9c8c-1a8c-11ea-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Китая намерены заменить всё иностранное аппаратное и программное обеспечение (ПО) в госучреждениях. Полный переход должен завершиться к 2022 году.

Директива приведёт к замене примерно 20–30 млн единиц оборудования. Согласно плану правительства, к концу 2020 года должно быть заменено 30% компьютеров и ПО, 50% в 2021-м и оставшиеся 20% в 2022-м.

Эксперты считают, что этот шаг КНР ударит по таким крупнейшим компаниям США, как HP, Dell и Microsoft. Правительственные учреждения Китая, как правило, используют компьютеры Lenovo, но их компоненты, в том числе процессоры и жёсткие диски, производятся американскими фирмами.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei в 2020 году расширит список устройств, поддерживающих её собственную операционную систему Harmony OS. Смартфоны, планшеты и компьютеры в перечень не попали.