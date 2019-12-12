https://static.news.ru/photo/b7d24304-1cc6-11ea-87dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Киберпреступники намерены всерьёз взяться за продажу медицинских данных пользователей в даркнете. Таким прогнозом на 2020 год поделилась «Лаборатория Касперского».

Как считают эксперты, в даркнете будет появляться всё больше объявлений о продаже информации из медицинских карт или страховых полисов. Некоторые из них уже сейчас оцениваются дороже, чем банковские данные жертв.

Купленная информация станет полезным инструментом в руках злоумышленников, которые хотят войти доверие к пользователям, обманывать их самих или их родственников. Более того, доступ к данным электронных медицинских карт позволит вносить в них изменения для совершения целевых атак и намеренного затруднения постановки диагнозов.

Спасение утопающих

По словам специалистов, медицинские компании недобросовестно относятся к защите информации, в том числе не уделяя должного внимания вопросам обучения сотрудников базовым навыкам кибербезопасности. Именно поэтому подобные фирмы всё чаще становятся жертвами программ-шифровальщиков.

В 2019 году в медицинских организациях по всему миру было атаковано каждое пятое устройство (19%), и число подобных хакерских манипуляций в будущем будет расти, особенно в развивающихся странах, где только начинается процесс цифровизации таких услуг.

Целями киберпреступников, по прогнозам компании, также станут научно-исследовательские медицинские институты и фармацевтические компании. В уходящем году на них было совершено немалое количество атак (49% устройств в фармацевтических компаниях), что объясняется большими денежными затратами на исследования и их ценностью для всей сферы.

Потенциальной опасностью для пациентов в будущем также могут стать имплантируемые медицинские устройства. О подобных атаках эксперты пока не слышали, однако девайсы содержат многочисленные уязвимости, чем рано или поздно воспользуются злоумышленники.

Ранее «Лаборатория Касперского» рассказала об обнаружении уязвимости нулевого дня в Windows. Как утверждают специалисты, злоумышленники уже успели её использовать во вредоносной операции WizardOpium, писал NEWS.ru.