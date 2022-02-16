Киберспортсмен прокомментировал возможные последствия «налога на Steam»

Введение сбора с игровых площадок типа Steam с целью отчисления средств в фонд разработки патриотических видеоигр скажется прежде всего на конечных потребителях, заявил NEWS.ru экс-капитан команды Virtus.pro, киберспортсмен Ярослав Кузнецов. Он добавил, что немало вопросов вызывает и то, кто именно станет разработчиком этих игр.

Кузнецов предположил, что с введением сбора Steam и другие площадки включат его в стоимость продуктов, от чего пострадает в первую очередь обычный пользователь.

Steam останется при своих, а вот пользователь будет платить больше, — пояснил Кузнецов.

Кроме того, по его словам, в России нет компаний-разработчиков, которые делают действительно качественные игры на ПК или консоли, а привлекать к этому делу случайные компании явно не следует. Также не исключено, что на разработку игр будет объявлен тендер и компании будут получать не всю предполагаемую сумму в 10 млрд рублей, а только часть денег, на которые невозможно создать ничего конкурентоспособного.

На выходе можем получить несколько продуктов уровня фильма «Взломать блогеров» с последующими разбирательствами, кто это одобрил и зачем это вообще сделали. Так что в сумме звучит это всё крайне сомнительно, — заключил киберспортсмен.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность введения дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и других. Их могут обязать перечислять в бюджет 5% от оборота в России: эти деньги будут направлены в фонд поддержки патриотических видеоигр. Создатель World of Tanks Вячеслав Макаров предположил, что введение дополнительного налога для игровых площадок не будет критичным. Однако не исключено, что игры, финансируемые фондом, будут представлять собой своего рода политическую агитку и будут игнорироваться рынком.