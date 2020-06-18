Киберпреступники стали атаковать компании с помощью вредоносной рекламы

Киберпреступники увеличили число атак на компании при помощи нежелательных рекламных объявлений. Количество таких виртуальных нападений в 2019 году выросло в 5,5 раза и достигло 4,3 млн.
Так называемые рекламные вредоносы традиционно ориентированы на частных лиц, однако теперь стали часто появляться и в корпоративных сетях,
Переориентация киберпреступников может быть связана с тем, что одна фирма может оказаться более плодотворной целью, чем десятки тысяч обычных пользователей.
Эксперты также фиксируют рост числа атак на компании с использованием так называемого riskware (потенциально опасных программ). К этой категории относится в том числе и легальное программное обеспечение, функциональность которого в руках злоумышленника позволяет нанести вред. Типичным примером riskware являются программы удалённого администрирования компьютера.
В 2019 году число таких атак выросло на 52%, в то врем как атак на рядовых пользователей стало на 35% меньше.
Ранее, как писал NEWS.ru, Сбербанк оценил потери российской экономики от киберпреступности в 2019 году в 2,5 трлн рублей. Однако, как предупредил зампредседателя правления организации Станислав Кузнецов, в текущем году они могут оказаться на триллион больше, а по итогам 2021 года — вырасти ещё вдвое— до 7 трлн рублей.
Рост числа противоправных действий в сфере высоких технологий был спровоцирован пандемией коронавируса. По оценкам специалистов, общее число киберпреступников в мире на текущий момент составляет 1,5 млн человек.
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