Киберпреступники стали атаковать компании с помощью вредоносной рекламы

https://static.news.ru/photo/4fe4c12c-b17c-11ea-b62c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киберпреступники увеличили число атак на компании при помощи нежелательных рекламных объявлений. Количество таких виртуальных нападений в 2019 году выросло в 5,5 раза и достигло 4,3 млн.

Так называемые рекламные вредоносы традиционно ориентированы на частных лиц, однако теперь стали часто появляться и в корпоративных сетях, передаёт ТАСС со ссылкой на ежегодный отчёт экспертов группы Сбербанк и компании BI.ZONE. Число атак на организации с помощью adware (программ показа объявлений) выросло на рекордные 463%, сказано в исследовании.

Переориентация киберпреступников может быть связана с тем, что одна фирма может оказаться более плодотворной целью, чем десятки тысяч обычных пользователей.

Эксперты также фиксируют рост числа атак на компании с использованием так называемого riskware (потенциально опасных программ). К этой категории относится в том числе и легальное программное обеспечение, функциональность которого в руках злоумышленника позволяет нанести вред. Типичным примером riskware являются программы удалённого администрирования компьютера.

В 2019 году число таких атак выросло на 52%, в то врем как атак на рядовых пользователей стало на 35% меньше.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сбербанк оценил потери российской экономики от киберпреступности в 2019 году в 2,5 трлн рублей. Однако, как предупредил зампредседателя правления организации Станислав Кузнецов, в текущем году они могут оказаться на триллион больше, а по итогам 2021 года — вырасти ещё вдвое— до 7 трлн рублей.

Рост числа противоправных действий в сфере высоких технологий был спровоцирован пандемией коронавируса. По оценкам специалистов, общее число киберпреступников в мире на текущий момент составляет 1,5 млн человек.