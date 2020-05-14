Киберпреступники используют новые методы DDoS-атак

https://static.news.ru/photo/7ff7e6f8-95db-11ea-a760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Киберпреступники разработали вредоносное приложение Updates for Android для запуска DDoS-атаки. Её целью стал веб-сайт компании ESET, занимающейся информационной безопасностью.

Злоумышленники загрузили приложение в Play Market в сентябре 2019 года, но без функции загрузки JavaScript, необходимой для DDoS-атаки. Она появилась позднее вместе с обновлением.

Updates for Android позиционировалось как новостной ресурс, где действительно публиковались заметки. Приложение продвигалось через веб-сайт i-Updater.Com. По словам экспертов компании, действия преступников оказались довольно эффективными: к моменту атаки программа была загружена 50 000 раз.

Тем не менее, основная задача приложения состояла в получении команд c заранее определенного веб-сайта, который выполнял функции C&C-сервера. Каждые 150 минут проводилась проверка связи и передача идентификатора устройства для установления контроля над каждым из них.

В результате программа могла отображать в браузере рекламу, скрывать свою иконку и выполнять JavaScript код, который и использовался для атаки на веб-сайт ESET. Обнаружение вредоноса позволило

улучшить методы защиты от DDoS: некоторые из них уже применяются в рамках деятельности App Defense Alliance для защиты Android-приложений.

Ранее NEWS.ru рассказал, что киберпреступники осваивают новые кампании. Злоумышленники организуют фейковые благотворительные акции, направленные на сбор средств для помощи пострадавшим от COVID-19.