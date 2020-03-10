https://static.news.ru/photo/b46cb3aa-62b4-11ea-95d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила новую фишинговую атаку на пользователей платёжной системы MasterCard.

Мошенники отправляют сообщение с «уведомлением об обновлении», в котором предупреждают о внедрении новой системы безопасности. Из-за этого процесса возможны отключения аккаунтов, и поэтому пользователю требуется перерегистрация.

Жертва получает ссылку на фишинговый сайт, на котором требуется заполнить несколько форм: персональные данные, логин, пароль и другую важную информацию. Мошенники вводят юзеров в заблуждении имитацией процесса верификации лица и отправкой верификационного кода. Эта кибератака позволяет злоумышленникам собрать сведения для получения доступ к счетам жертв.

Эксперт советуют: в первую очередь следует обратить внимание на адрес электронной почты, не совпадающий ни с одним из официальных адресов MasterCard, и используемый почтовый сервер, говорится в полученном NEWS.ru пресс-релизе.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Positive Technologies, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности, обнаружила уязвимость в подсистеме Intel CSME. Неустранимая ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.