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Пользователи Apple стали целями новой фишинговой кампании. Мошенники пытались получить доступ к персональным данным и банковским счетам.

Злоумышленники в качестве инструмента использовали письма. В них они требовали от юзеров «верифицировать» персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID. Текст включал в себя ссылку на фишинговый сайт, замаскированный под официальную страницу Apple.

Если пользователь вводил email и пароль от личного кабинета, то он видел уведомление о блокировке привязанной к Apple ID карты. Затем жертве предлагалось «подтвердить данные», введя всю личную информацию и реквизиты банковской карты.

Эксперты ESET, обнаружившие фишинговую атаку, отмечают, что кампания носит направленный характер. Письма получали пользователи, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID, что повышало доверие к мошенникам.

Ранее News.ru сообщил, что русскоязычная группировка Silence совершила хищения на сумму не менее 272 млн рублей в период с июня 2016 года по июнь 2019 года. За время деятельности киберпреступников их география расширилась до более чем 30 стран Европы, Азии и СНГ.